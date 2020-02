Lyonnais de naissance, il vit aujourd'hui depuis plus de 20 ans à Los Angeles en Californie, et

parcourt le monde entier aux côtés des plus grands chefs.

Il nous raconte en exclusivité son enfance de musicien à Lyon, sa curiosité insatiable pour tous les types de musique, da la musique de films à

l'opéra, et sa complicité de longue date avec Leonard Slatkin, chef honoraire de l'ONL avec qui il viendra jouer le concerto en fa de Gershwin en juin prochain à l'Auditorium.