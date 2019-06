Une voix puissante, un rythme entraînant et un arrière-plan rock et métal. C’est ce que propose Jen Ledger, une artiste britannique dans son premier album solo, composé de six chansons.

S’inspirant de sa lutte personnelle contre des crises de panique, l’ancienne batteuse du groupe Skillet a composé afin d’encourager les personnes confrontées à des épreuves.

Motivants et édifiants, ses titres sont empreints d’espoir. Idéal pour se motiver à sortir du lit le matin!

https://ledgerband.com