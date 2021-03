Presque un an jour pour jour aprés sa venue dans Talents d'ici pour nous dévoiler son dernier album "Mon pays", et alors qu'il se préparait à partir sur les routes pour le présenter à son public, le chanteur vosgien JePh revient nous voir pour témoigner de la détresse du secteur culturel et particulièrement le spectacle vivant, brisant pour beaucoup des projets de vie !

On retrouve JePh et son franc-parler au micro de David Meynard dans ce nouveau numéro de Talents d'ici !