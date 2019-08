Jerry Lee Lewis, c’est son vrai nom, vient de Louisiane où il vit dans une famille pauvre. Très jeune il se prend d’amour pour le piano et particulièrement le boogie-woogie. Il va parfaire sa technique en jouant dans les clubs et les boîtes de nuit du Mississippi.

En 155, il a 20 ans, il signe un contrat chez SUN RECORDS, la maison de production où enregistre Elvis Presle et il enregistre son premier disque « Crazy Arms ».