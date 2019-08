Jimi Hendrix - Woodstock 1969

Woodstock, rendez-vous qui a marqué l'Histoire de la musique, l'Histoire tout court. Pour différentes raisons, notamment pour sa portée symbolique mais aussi pour son organisation particulièrement contrariée. Ce rendez-vous, qui provoqua le plus gros embouteillage de l'Histoire des Etats-Unis d'Amérique, mis aussi plusieurs groupes dans l'embarras, Janis Joplin et ses musiciens devant même être héliportés pour ne pas arriver trop en retard.



Dans la nuit de samedi à dimanche, le site du festival est déclaré zone sinistré par le gouverneur de l'état de New-York. Le retard dans la programmation est tel, que les concerts s’enchaînent jusqu'au matin, seulement interrompus par une pluie battante. Résultat, Jimi Hendrix, l'une des têtes d'affiche et celui qui nous intéresse aujourd'hui, jouera non pas le dimanche à 0h00 comme prévu, mais le lundi matin à 8h ! Et ce sont « seulement » quelques 30 000 acharnés, loin du pic à 500 000 spectateurs du samedi soir, les pieds dans la boue, qui resteront acclamer celui qui est déjà une star du rock en 1969.



Le morceau iconique de Woodstock, par Hendrix, est sans conteste l'interprétation controversé de l'hymne américain. Nous ne l'écouterons pas ici, mais j'invite vos oreilles à le découvrir ou redécouvrir sur votre plate-forme vidéo favorite. Une interprétation qui fût l'objet de nombreuses critiques, qui trouva un fort écho en pleine guerre du Vietnam, face à laquelle le public hippies de Woodstock est naturellement vent debout depuis le départ.



Mais je vous propose cette fois le cultissime « Hey Joe ». Un titre qui laisse apparaître un Jimi Hendrix éreinté ; la légende veut que le groupe soit resté éveillé toute la nuit en attendant de monter sur scène, un temps qu'il ne passera pas à boire de l'eau de source ; qui accroche son solo, ses paroles... un titre qui illustre bien l'épreuve que fût Woodstock pour les artistes qui en firent partie.