JIREH Gospel Choir, un ensemble vocal basé à Montréal et dirigé par Carol Bernard, s’est taillé une place enviable dans l’industrie de la musique au Canada et en Europe. Formé d’une quinzaine de chanteurs et d’une équipe de musiciens, les membres de JIREH sillonnent les routes du Québec, du Canada, des États-Unis jusqu’en France et en Italie pour partager l’amour de la musique gospel ainsi que son énergie contagieuse. Qu’il se produise en plein air ou dans une salle intime, le groupe offre un gospel électrisant qui ne laisse personne indifférent. Des grands classiques aux compositions originales, JIREH allie gospel traditionnel et contemporain avec brio.