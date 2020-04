Jo Ann Kelly : guitariste et chanteuse de blues britannique, elle aurait pu devenir la Janis Joplin anglaise. Son intégrité et sa rigueur lui ont fait refuser de participer au groupe Canned Heat ou à celui de Johnny Winter. Nous rendons hommage à cette figure souvent ignorée du British Blues, influencée par Memphis Minnie et Mississippi Fred Mac Dowell. Une découverte ou une redécouverte.