Joachim Caffonnette + Mathieu Thonon REDIF

Joachim Caffonnette, jeune pianiste d’à peine vingt-six ans a grandi dans une famille à la fibre incontestablement artistique. il nous raconte sa vie d'artiste et sa rencontre avec sa discipline le Jazz.



Mathieu Thonon sort Le silence des alouettes, un nouvel album éclectique teinté de mélodies pop, d’une touche électro et de deux bugles qui appuient le quartet clavier-guitare-basse-batterie.

On le retrouve dans la vie d'artiste.