JOFROI est en route depuis ses vingt ans. Il marche toujours, il ne s’arrête jamais ! Un parcours mené avec intégrité et passion, un public fidèle et conquis, dispersé aux quatre coins de la francophonie. Un regard incisif mais tendre sur le monde. Une plume, une voix, une présence...

Belge du Sud (il vit actuellement dans le Gard), chanteur à double casquette traitant le jeune public en grands en parallèle à l'auditoire adulte, directeur artistique et figure de proue pendant vingt ans du festival Chansons de Parole de Barjac, JOFROI a décidément plusieurs cordes à son arc.