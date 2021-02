Johann Melchior Molter (1696-1765)

Né en Thuringe, Molter est tout au plus connu de certains comme le

compositeur qui a écrit certains des premiers concertos pour

clarinette, instrument qui vient d'être inventé à l'époque. Mais

l’exploration des œuvres du Kapellmeister de la cour de Karlsruhe en

est encore à ses débuts. Dans la série "Trésors oubliés" du label

Ars-Produktion, Michael Alexander Willens et sa Kölner Akademie

viennent d’éditer un CD de concertos et œuvres orchestrales de Molter.

Cet album nous permettra de découvrir l’art de ce musicien allemand du

18e siècle, très marqué par la musique italienne de son temps.