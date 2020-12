John Carpenter est de ces rares personnes du cinéma à être tout autant réalisateur et compositeur de la musique de ses réalisations.

Une vingtaine de longs métrages, de "L'étoile Noire" de 1974 à "Halloween" de 2018, quelques films pour la télévision montrent une nette spécialisation dans une science-fiction proche, avec zombies et psychopathes, et beaucoup d'angoisse et de terreur.

Sa musique en accentue avec efficacité les excès !