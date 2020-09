Johnny Hallyday (1/2)

Johnny Hallyday, nom de scène de Jean-Philippe Smet, né le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris et mort le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine.Durant ses 57 ans de carrière, il s'impose comme l'un des plus célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français, Daniel Pelot lui consacre ce "Mini récital" :

L'envie

Derrière l'amour

Pour moi, la vie va commencer

Pour moi tu es la seule

Je veux te garder dans ma vie

Jusqu'à minuit