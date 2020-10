Jongen - Diane Andersen 01

Elle a fait ses études au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles d’où elle sort avec ses diplômes de fin d’études à l’âge de 18 ans



Elle bénéficia des conseils de Stefan Askenase et de la pianiste hongroise Annie Fischer. Elle poursuit une carrière de soliste, de chambriste et de pédagogue et joue notamment sous la direction de Bruno Maderna, Pierre Boulez, Wolfgang Sawallisch, Georges Prêtre ou Okko Kamu.



Sa vaste discographie comprend plusieurs intégrales (Joseph Jongen, Gabriel Pierné), des œuvres en première mondiale de compositeurs méconnus ou oubliés. Dédicataire et créatrice d’œuvres contemporaines, ses contacts privilégiés avec des musiciens illustres tels que Kodály, Tansman, Nono, Gertler (partenaire et ami de Bartók) seront pour elle des sources inestimables d’enrichissement artistique.



Présidente d’EPTA-Belgium Wallonie-Bruxelles ( European Piano Teachers Association) et professeur honoraire du Conservatoire royal de Bruxelles, elle dirige aujourd’hui des master classes en Amérique du Sud et du Nord, au Canada, au Japon, en Chine, en Corée et en Europe. Elle est aussi régulièrement invitée comme membre du jury de grands concours internationaux. Notamment, les Concours Reine Élisabeth de piano 2013