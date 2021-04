José Antonio Escobar « Guitar Music Of Colombia »

Chèr.e.s. mélomanes,

C’est David des Médiathèques du Mans.

Aujourd’hui, j’ai choisi de te parler de guitare classique : en France, nous avons eu la chance de voir émerger ces dernières années plusieurs jeunes guitaristes exceptionnels, comme les deux Thibault (Garcia & Cauvin), mais aussi, aux frontières du classique et du flamenco, le normand Samuelito, ou encore son compère Antoine Boyer, aussi à l’aise dans le classique que le jazz, particulièrement manouche.

Le guitariste dont je vais te parler est beaucoup moins connu en France, où il ne s’est produit que très rarement, et c’est bien dommage : il s’agit du chilien José Antonio Escobar. Né en 1973 à Santiago du Chili, il y entame de brillantes études au Conservatoire de Musique de l’Université Nationale, pour poursuivre celles-ci en Europe, où il s’établira définitivement. En 2000, il est lauréat du prestigieux prix Francisco Tarrega du concours international de Benicassim en Espagne, récompense qui en annoncera pas moins de 14 autres à travers le monde !

Dans la foulée, il sort en 2001 son premier récital CD chez Naxos, auquel succéderont cinq autres enregistrements consacrés tant à la guitare ancienne (notamment la vihuela) que contemporaine, dont le dernier paru en 2019 consacré au compositeur espagnol du XXe siècle Eduardo Sainz de la Maza. Mais pour te faire découvrir le toucher exquis du guitariste chilien, tout en fluidité et délicatesse, restituant à merveille les couleurs des plus subtiles progressions harmoniques, j’ai choisi son récital consacré à la guitare colombienne du 20e siècle paru en 2015. On y trouve notamment deux œuvres du compositeur Gentil Montaña, décédé en 2011, intitulée suites Colombiana Nos 2 & 3, construites sur une série de danses populaires : certaines à trois temps comme pasillo, danza ou bambuco, et aussi binaire à quatre temps – idéale pour taper du pied – comme ce magnifique porro, danse typique de la côte caribéenne et pratiquée par les descendants d’esclaves venus d’Afrique, qui conclut donc la suite Colombiana No.2. Cher.e mélomane, nul doute que son rythme entraînant et sa mélodie immédiatement mémorisable accompagnera tes pensées tout au long de cette douce soirée !

Je te dis à très bientôt dans les médiathèques du Mans, ainsi que sur les ondes de RCF Sarthe !