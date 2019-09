Joseph Bonnet et Charles-Marie Widor, disciples de César Franck

Marie-José Chasseguet qui nous propose aujourd'hui de partir à la découverte de deux compositeurs et organistes français, Charles-Marie Widor et Joseph Bonnet. A découvrir cette semaine, quelques -unes des plus belles œuvres de ces deux illustres compositeurs de la période symphonique. Des œuvres interprétées ici par Jacques Boucher, à l'orgue de l'église du Gesù de Montréal.