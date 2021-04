Joseph Haydn, Symphonie n°100, dite Militaire

Invité une seconde fois à Londres en 1794 par le virtuose et organisateur de Concerts Hans Peter Salomon, Joseph Haydn prépara plusieurs symphonies dont il composa certaines parties à Vienne avant de partir et les compléta durant un voyage qui était singulièrement compliqué par les guerres révolutionnaires.



Toujours est-il que la Symphonie n°100 reçu un accueil triomphal, le 31 mars 1794, et fut immédiatement appelée « Militaire » avec semble-t-il l’assentiment de Haydn.