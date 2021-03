Joueurs de blues - 14 avril 2021 à 15:00

Toutes les deux semaines, les mercredis à 15h et les dimanches à 23h

Faire découvrir le blues à un public le plus diversifié possible, dans un esprit d’ouverture. Le blues sous toutes ses formes, des origines à nos jours, depuis son berceau dans le delta du Mississippi jusqu’à ses expressions les plus « insolites » (blues africain, wallon, francophone, … ).