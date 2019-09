Journées du Patrimoine et Saisons Musicales

Ce sont les Journées Européennes du Patrimoine des 21 et 22 septembre qui donneront le départ des activités musicales présentes et futures des deux associations que nous recevons, les Musicales de Gadagne et les Amis de l'orgue St Martial d'Avignon.

Ayant pour cadre deux lieux patrimoniaux remarquables, comme la Chapelle des Pénitents Blancs de Gadagne et le Temple St Martial d'Avignon, il sera réjouissant d'y écouter au delà des journées de ce Week-end des programmations musicales de haut niveau qui seront proposés tout le long de l'année et dont le détail nous est présenté par des organisateurs passionnés comme Jean-Marc Granet pour les Musicales de Gadagne et Jean-Claude Genin pour les Amis de l'orgue de St Martial.