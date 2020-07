Julie Sevilla Fraysse, jeune violoncelliste de renommée internationale 1/2

Julie Sevilla Fraysse est sans conteste l'une des jeunes musiciennes les plus douées du globe ! Phénomène exceptionnel, rarissime, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l'âge de ... 17 ans. Ensuite, elle traverse l'Atlantique et se perfectionne à la mythique Juliard School de New-York. Elle se perfectionne encore à la Chapelle Musicale Reine Elizabeth de Belgique. Malgré son jeune âge, elle s'est déjà produite aux côtés de musiciens de renom sur les scènes les plus prestigieuses... Elle se produit aux quatre coins du globe, tant en soliste qu'en qualité de chambriste... Elle est aussi violoncelliste à l'Orchestre de l'Opéra National " La Bastille " de Paris.