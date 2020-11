Julien Behr Confidence

C’est le titre de l’album enregistré par Julien Behr qui fait partie de la jeune garde montante des chanteurs français dans la catégorie « ténor ». L’intérêt de son disque est de proposer un éventail peu classique d’airs du répertoire. Comme le disque est parrainé par le Palazetto Bru Zane, sous la houlette de son directeur artistique Benoît Dratwicky, Julien Behr nous propose la découverte du patrimoine et du répertoire romantique du 197me siècle en intercalant airs du répertoire lyrique et mélodies plus ou moins connues ou plus ou moins oubliées de la plume de Duparc,Chabrier…ou Augusta Holmès. Un répertoire original et fort bien chanté.