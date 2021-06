Laura Telly Cambier et moi-même recevons Karen Vermeiren, Soprano. Lauréate des Conservatoires Royaux d' Anvers et de Liège, elle fréquente le Mozarteum de Salzbourg, le Lyric Opera Studio de Weimar et se perfectionnéme auprès des plus grands noms de l'art lyrique : Tom Krause Montserrat Cabale, Catherine Foster, etc...