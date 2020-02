Kaz Kan Zie & Kaléidoscope

Folk en stock accueille cette semaine Aymerick Tron Alvarez et Jérémie Bonamant Teboul, deux musiciens et artistes de musiques traditionnelles qui officient tous les deux dans la formation Kaz Kan Zie, et en solo pour Aymerick avec Kaléidoscope. Deux artistes attachants qui nous proposent une musique à danser et à écouter, et qui nous font le plaisir de venir dans nos studios pour nous interpréter quelques unes de leurs compositions. L'occasion pour Alain Hermanstadt de dialoguer avec eux et faire un peu mieux connaissance avec leurs univers respectifs et communs.