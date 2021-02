Kérène et Extravagance music

- Kérène: L’Amour est éternel

Encore une fois radio édit vous propose de découvrir une jeune artiste encore méconnue du grand public mais dont vous pourriez bien entendre parler à l’avenir. En effet Kérène est une toute jeune artiste puisqu’elle a commencé sa carrière il y a seulement 3 ans. Voilà comment elle parle de son titre : " L’amour est éternel" c'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre le grand amour. Cet amour, elle ne l'espérait plus. Et pourtant... Encore plus beau que dans ses rêves! C'est la rencontre avec ce quelqu'un qui l'aimait depuis si longtemps et qui l'a prouvé au prix de sa vie. Elle avait à cœur de chanter cet amour pour ceux qui en doute ou qui le cherche encore. »

-Extravagance music: Ma délivrance

Il y a deux semaines Hippolyte Lebleu vous avez présenté la cover du chant Là dans le feu de Hillsong par History Maker Music, la team jeunesse de l’Eglise Extravagance à la réunion. Cette semaine je vous présente le titre Ma délivrance produit par leurs aînés, la team louange de cette même Eglise. Ce titre très aérien et puissant nous parle d’un Dieu sauveur et libérateur qui vient briser nos chaînes et ranimer l’espoir dans nos vies.