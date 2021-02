Ketchup, le goût de l'Amérique (1)

Depuis la piste du Pony Express, le bus de "Coast to Coast" prend une nouvelle direction vers l'Est des Etats Unis. Nous allons nous rendre en Pennsylvanie !

C'est un état du nord/est membre des treize Colonies qui donnèrent naissance aux Etats Unis d'Amérique.

Voici la bande son qui nous accompagnera : Elvis Presley, Dale Watson, Newtown, Jack Baymoore & The Bandits, Julie Roberts et le son bluesy pour la fin avec The Tonemasters.