Ketchup, le goût de l'Amérique (3)

Le bus de Coast to Coast vient de se stationner à Pittsburg en Pennsylvanie.

Située à la confluence des rivières Allegheny et Monongahela qui se rejoignent pour former l'Ohio. Le centre ville est établi sur la pointe formée par ces trois rivières. On y retrouve Jean-Pierre Thomassin à bord de son bus pour une agréable visite de Pittsburg.

Le bande son sera aujourd'hui avec : Elvis Presley, Lonesome River Band, Buddy Holly & the Crickets, The Quebe Sisters Band, et pour finir le blues de Bert Wills.