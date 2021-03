Ketchup, le goût de l'Amérique (4)

Nous sommes toujours dans cette bien agréable ville de Pittsburg en Pennsylvanie. Comme toutes les grandes villes américaines, Pittsburg possède une skyline impressionnante ! Ce panorama parsemé de gratte-ciels imposants, sillonnés par des ponts et rivières est l'une des choses à ne pas manquer en visitant la ville.

Le tourisme à bord du bus de Coast to Coast c'est dans quelques minutes.

Durant cette visite nous entendrons : Elvis Presley, Farmer's Daughters, Chris Janson, Bill Craddock & the Bluenotes, Lillie Mae et pour finir la balade, le blues de Gary US Bonds.