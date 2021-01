"A Kintzheim derrière une grande façade, plus de 40 jeux, 56 notes sur chacun des 3 claviers, 30 pédales

Bruno Soucaille à Kintzheim, titulaire de l’orgue

- Dialogue sur les grand jeux, Louis Nicolas Clerambault

- Flûtes, Guillaume Lasceux

- Suite Gothique op 25, Léon Boellmann, Prière à Notre Dame et Toccata

- Vivace, Martin Vogt

Et par Thomas Kientz, 5e Symphonie, Widor "