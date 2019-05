Ksenija Vukadinovic

Anne-Claude Dejasse et Fabrice Renard reçoivent la jeune pianiste roumaine Ksénija Vukadinovic. Lauréta de la Haute Ecole de Musique Georges Enescu de Bucarest et du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles (sections francophone et néérlandophone). Ksénija Vukadinovic est aussi titulaire de plusieurs hautes distinctions musicales internationales. Aujourd'hui, parallèlement à ses activités de concertiste, elle est une jeune pédagogue enthousiaste et avertie !