Kurt Bikkembergs

Il a étudié et obtenu des diplômes de fin d'études en pédagogie musicale , composition , direction chorale et direction d' orchestre à l' Institut Lemmens de Louvain et a suivi des cours de master internationaux en Belgique et en Autriche avec Robert Sund (Suède) et Timothy Brown (Royaume-Uni), entre autres. chef de chœur et à Heinz Kratochwil (Autriche) pour la composition. Il est chef de chœur / professeur à l'Institut Lemmens, directeur artistique de la Capella di Voce et du Netherlands Student Chamber Choir , et chef invité au Flemish Radio Choir.. De 2002 à 2008, il a été chef de chœur à l' Opéra flamand , de 2007 à 2010 chef d'orchestre / directeur artistique de l' EuroChor (AGEC) et de 2002 à 2013 maître de chapelle à la cathédrale Saint-Michel et Saint-Gudule de Bruxelles. Il est un employé actif d' Europa Cantat et de l' EMJ à Neerpelt. Il a travaillé sur des missions à la maison et à l'étranger. En 2010, il fonde Montefagorum Productions , un label de CD pour la musique chorale contemporaine flamande.