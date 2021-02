L'actualité culturelle de St Quentin sur Indrois

Et cette semaine direction Saint Quentin sur Indrois en sud Touraine avec par téléphone Cécile Deruyer-Averland, maire de la commune , afin d'en savoir plus sur l'actualité culturelle de cet hiver et notamment la double exposition visible actuellement à la salle d'exposition de la mairie : des sculptures et des peintures signées Alain Cavaillet et Nicole Cordillet.