L'actualité du CCC OD en janvier

Cette semaine nous prenons la direction du CCC OD à Tours , le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré , qui a mis en place des animations et des visites virtuelles afin de garder le lien avec les visiteurs.

Visites et ateliers à distance avec " une oeuvre à partager" et "une oeuvre, un jeu" : le détail de la programmation nous est donné par Charlotte Manceau, chargée de communication au CCC OD.

cccod.fr