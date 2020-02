Cette semaine focus sur l''actualité du Centre Culturel Communal de St Pierre des Corps avec sa directrice Marie Dubois, avec notamment un spectacle pour le jeune public ce samedi à 15h: ' Mamouna et la fleur dans terre', un conte de Françoise Roussety. A noter également le Festival Bruissement d'Elles qui va se décliner le 13 mars par le concert d'Anastasia & Marjolaine Piémont et le 20 mars ' Stand up, rester debout et parler ' par la Compagnie Les Guêpes Rouges avec Alvie Bitemo.