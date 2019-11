L'actualité du disque baroque pour Noël

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin en Do mineur BWV 1017

les 2 derniers mouvements: Adagio, Allegro

Lina Tur Bonet (violon) Dani Epasa (clavecin)

Aparté (2019)

Georges Frédéric HAENDEL

Sonate pour violon et clavecin en ré mineur HWV 371

les 2 derniers mouvements: Larghetto, Allegro

Lina Tur Bonet (violon) Dani Espasa (clavecin)

Aparté (2019)

Daniel NORCOMBE

«Strike the viol»

Tregian’s Ground

Philippe Pierlot, Rainer Zipperling, (viole), Giovanna Pessi (harpe)

Flora (2019)

John JENKINS

«Strike the viol»

The 4 lesson for 2 basses Viall by J.J.

Philippe Pierlot, Rainer Zipperling, (violes), Giovanna Pessi (harpe)

Flora (2019)

Georg Philipp TELEMANN

Les 6 Sonates de Francfort opus 1

les 3 derniers mouvement de la 6ème sonate en la majeur

Gottfried von der Goltz (Chef et 1er violon)

Torsten Johann (clavecin)

ThomasC. Boysen (théorbe)

Annekatrin Beller (violoncelle)

Aparté (2019)

Antonio VIVALDI

Les 4 saisons

L’hiver

Luka Sulic (violoncelle)

L’ Archi dell'Accademia di Santa Cecilia - dir: Luigi Piovano

Sony (2019)

Antonio VIVALDI

Les 4 Saisons

2 mouvements Largo, Allegro de l’Hiver

Giuliano Carmignola (violon)

Orchestre Baroque de Venise- dir Andrea Marcon,

Sony (1999)