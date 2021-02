L'actualité hivernale de la Parenthèse à Ballan-Miré

Aujourd'hui direction Ballan-Miré afin de prendre le poul de l'actualité culturelle de la Parenthèse en compagnie de sa directrice Stéphanie Drevin.

Une salle ouverte aux artistes afin qu'ils puissent répéter leurs créations et des mises en résidence.

La médiathèque quant à elle est ouverte et propose des ateliers numériques ainsi qu' une exposition visible jusqu'au 20 février: " Mr Blaireau et Mme Renarde".

laparenthese-ballan-mire.fr