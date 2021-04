L'actualité printanière du CCC OD

Cette semaine nous prenons la direction du CCC OD à Tours , le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré , qui a mis en place des animations et des visites virtuelles afin de garder le lien avec ses visiteurs.

Grâce au CCC OD chez moi, participer à des ateliers, reviver des expositions passées, rencontrer des artistes, découvrez les coulisses du centre d'art... Tout cela est possible sans bouger de chez vous via le site internet, la newsletter et les réseaux sociaux.

Plus récemment le CCC OD a mis en place des visites en extérieur.

le détail de la programmation nous est donné par Charlotte Manceau, chargée de communication au CCC OD.

cccod.fr