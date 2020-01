L'album de Cushty de l'artiste Beans on Toast

Beans On Toast est le nom de scène du chanteur folk britannique Jay McAllister de Braintree, Essex, qui s'est imposé sur la scène folk britannique en 2005. Ses chansons abordent ouvertement les thèmes de la politique, de la drogue et de l'amour. Beans On Toast a sorti dix albums studio, et chaque année, le 1er décembre, jour de l'anniversaire de McAllister, un nouveau disque est traditionnellement sorti.