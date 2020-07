L'album des Cailloux "Ohé le Vent" (1965)

Les Cailloux est un groupe musical québécois ayant existé de 1962 à 1968 et spécialisé dans l'interprétation en style folk de chansons traditionnelles françaises et québécoises. Il était composé de Jean-Pierre Goulet (guitare & voix), Jean Fortier (guitare et voix), Robert Jourdain (contrebasse, guitare et voix) et Yves Lapierre (guitare, banjo, voix et arrangements).

R05/01/20