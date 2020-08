L'album Positivu du groupe folk espagnol Tejedor

Tejedor est un groupe de musique folklorique d'Avilés en Espagne, composé à l'origine de trois frères et sœurs (José, Javier et Eva Tejedor). Eva a quitté le groupe en 2010, étant remplacée par Silvia Quesada au chant. Les membres de Tejedor jouent des styles de musique traditionnelle asturienne en utilisant des instruments traditionnels tels que la cornemuse, la flûte, l'accordéon et la guitare.