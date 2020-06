L'album "Same Kind" of Different de The Sowell Family

Le groupe The Family Sowell est un groupe acoustique roots, originaire de Knoxville, dans le Tennessee. Ils présentent une belle harmonie familiale, des morceaux entraînants et sincères. Ils ont un don pour la scène. The Sowell Family c’est six frères et sœurs poursuivant un rêve ensemble, leur musique mêle passion, amour et rire pour créer un spectacle authentique.