Lancement :

Nous sommes corps et âme… Mais y a-t-il une âme sans musique, sans chant ? Et ne dit-on pas parfois que la musique a une âme. C’est ce que suggère Louis-Marie Lacroix dans sa Caravane musicale qui débute avec une âme d’argent !

Pied :

Âme, corps, esprit et intellect sont réunis pour chanter la gloire de Dieu. Ainsi se termine la Représentation de l’âme et du corps d’Emilio de’ Cavalieri. Son chœur final concluait la Caravane musicale de Louis-Marie Lacroix qui évoquait l’âme en musique.

Playliste :

- “Silver Soul”, Beach House, “Teen Dream” (N°2, Bella Union – BELLACD225)

- “Anima mea liquefacta est”, Giovanni Croce / Voces Suaves, Francesco Saverio Pedrini (dir.), Concerto Scirocco, Giulia Genini (dir.), “Motetti & sacrae cantiones” (N°3, Arcana/Outhere ‎– A439)

- “Soul of a Man”, Blind Willie Johnson, “The Soul of a Man, BO” (N°19, Columbia/Legacy – 512570 2)

- “If i Give my Soul”, Billy Joe Shaver / Johnny Cash, “Unearthed” (CD1 N°4, American Recordings/Lost Highway – 986 133-5)

- “Nos âmes à l’abri”, Alain Bashung / Doriand, “En amont” (N°11, Barclay – 771 103-2)

- “O Signor” [Atto Terzo : Scena nona (Anime beate, Angeli, Anima, Corpo, Intelletto, Consiglio, Choro, & tutta la moltitudine insieme dentro, e di fuora)], Emilio de’ Cavalieri / L’Arpeggiata, Christina Pluhar (dir.), “Rappresentatione di Anima, et di Corpo” (CD2 N°11, Alpha 065)