L'Amérique dans tous ses États (1) : Alabama

Sujet : L'Amérique dans tous ses Etats (1) : Alabama.





THE VOICES SUPREMES

Jesus Is A Mighty Good Saviour (2'24)



(LP) "The Voices Supremes-To The Glory of God", Glori JC-1019 (US, 1973).



LEAD BELLY/GOLDEN GATE QUARTET

Alabama Bound (3'03)



(CD) "Leadbelly-Take This Hammer", Bluebird 82876 50957 2 (EU, 2003).



J.B. LENOIR

Alabama Blues (3'12)



(CD) "J.B. Lenoir-Alabama Blues !", Bellaphon CDLR 42001 (All, 1979).



JOHN COLTRANE

Alabama (5'05)



(CD) "John Coltrane-In A Soulful Mood, Music Club MCCD 170 (UK, 1994).



BILLIE HOLIDAY

Stars Fell On Alabama ('4'29)



(CD) "Billie Holiday-Billie's Best", Verve 314 513 943-2 (US, 1992).



NINA SIMONE

Moon Over Alabama (5'27)(de Kurt Weill Mahagony)from Live at Ronnie Scott's (1984)



THE BLIND BOYS OF ALABAMA

Soldier In The Army Of The Lord (5'06)



(CD) "Blind Boys Of Alabama-Spirit of the Century", Realworld CDRW95 (EU, 2001).