L'Amérique dans tous ses États (2) : Mississipi

BLIND BOYS OF MISSISSIPPI

Whisper A Prayer (3'19)

(LP) "Five Blind Boys Of Mississippi-Another Direction", Birthright ST-70216 (US, 1988).



MAVIS STAPLES

Down In Mississippi (4'57)

(CD) "Mavis Staples-We'll Never Turn Back", Anti 6830-2 (Eu, 2007).



CANTON SPIRITUALS

Mississippi Po Boy (5'22)

(CD) "Canton Spirituals-Mississippi Po Boy", J&B Records (US, 2004).



DUKE ELLINGTON

Mississippi Moan

(CD) "Duke Ellington and His Orchestra 1929", Classics 569 (F, 1991).



NINA SIMONE

Mississippi Goddam (6'53)

(CD) "Nina Simone-Forever Young, Gifted & Black", RCA Legacy 74413-2 (Eu, 2006).



MISSISSIPPI MASS CHOIR

We Shall Meet Again (7'56)

(CD) "The Mississippi Mass Choir"-Malaco MAL 6003 (US, 1990).