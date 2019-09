Depuis plus de 50 ans, l'Amicale Accordéoniste Mancelle propose des cours d'accordéon et de solfège, tous niveaux, enfants et adultes. Un bel anniversaire que nous vous proposons de fêter en musique, en accordéon bien-sûr. Nadia Mille, Présidente de l'Amicale Accordéoniste Mancelle qui accompagnée d'un de ses élèves, nous fait le plaisir aujourd'hui de jouer en studio quelques extraits de leur répertoire.