Auteure-compositrice-interprète, L'Amie V joue avec les mots et les sons, pièces d'une histoire à reconstituer qui touche aux langages et invite au partage.

Nées de la symbiose entre musique, théâtre et poésie, ses chansons questionnent l'identité et l'espoir à travers les thèmes du voyage et des relations humaines.