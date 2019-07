L’année 1946 – That's All Right Mama

Dans notre découverte des chansons et musiques qui ont jalonné l’histoire du R&R, l’année 1946 nous réserve une pépite. Avant découvrir notre pépite, jetons une oreille sur cette année 1946. Louis Jordan avec son morceau « Choo Choo Ch'Boogie » est en haut des hit-parades du rythm and blues, mais un autre chanteur noir lui vole la vedette. Nat King Cole et sa voix de velours propose une chanson, qui deviendra un titre mythique et un standard du Rythm and blues. «Route 66».