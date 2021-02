principalement au cours des années 1316-1380 en France et en Italie et QUI A CONCRÉTISÉ LA RUPTURE AVEC LA FAÇON DE PENSER LA MUSIQUE DU MOYEN-ÂGE,

-RÉVOLUTION APPELÉE « ARS NOVA », « ART NOUVEAU » OU « SCIENCE NOUVELLE », TERME EMPRUNTÉ AU TRAITÉ Ars Nova Notandi DE Philippe DE VITRY RÉDIGÉ vers 1322

-Philippe DE VITRY (1291-1361) qui considère la musique de son temps, celle de GUILLAUME de MACHAUT ou de FRANCESCO LANDINI comme un « ART NOUVEAU » bien différent de la musique des « ANCIENS » OU « ARS ANTIQUA » , MUSIQUE MÉDIÉVALE DU CHANT GRÉGORIEN, DU MOTET, DE LA MESSE, DE LA CHANSON, DES musiques de LÉONIN ET PÉROTIN, DE « L’ÉCOLE NOTRE DAME », D’ADAM DE LA HALLE, DES MANUSCRITS DE BAMBERG ET DE MONTPELLIER

-« ARS ANTIQUA » du « Conduit triple » Congaudeant Catholici de MAITRE ALBERT (+c. 1180), de « l’Organum double » Judae et Jerusalem de LÉONIN, de « L’Organum quadruple » Sederunt et Viderunt de PÉROTIN (+c. 1225), des 16 Rondeaux d’Adam de LA HALLE (1240-1287), de Jean de GARLANDE et son De mensurabilis musica (c. 1240) et de L’Ars Cantus mensurabilis de Francon de COLOGNE (c. 1260)

-Tandis que « L’ARS NOVA » est porté par le Roman de Fauvel consigné en 1316, les compositions de Guillaume de MACHAUT, de Gilles BINCHOIS, de John DUNSTABLE, de Jacopo da BOLOGNA, de Francesco LANDINI, de Giovanni da CASCIA, de Johannes CICONIA, de PIERO, de Nicolo da PERUGIA, de Lorenzo da FIRENZE dont nous écoutons la Caccia « A poste messe », « Chasse » à 3 voix multipliant les imitations, les textures hétérophoniques et les intervalles parallèles parfaits.

AUDITION 1 : Lorenzo da Firenze, « A Poste messe”, Caccia à 3 voix

-Pendant que les musiciens pensent un « Ars Nouveau » rompant volontairement avec la musique du Moyen-âge qui avait finit en apothéose avec les musiques de l’École Notre-Dame, s’ouvre le Procès des Templiers, on soumet les Cathares de Carcassonne et d’Albi, et Jean XXII publie une Décrétale « contre les abus de la polyphonie »

-Tandis que Guillaume de MACHAUT (1300-1377), l’un des maîtres de l’Ars Nova s’installe à Reims, débute la Guerre de Cent Ans, une épidémie de Peste Noire décime l’Europe et lorsqu’il meurt en 1377 s’ouvre le Grand Schisme d’Occident

-Ce 14e siècle de l’Ars Nova fait entendre non seulement une musique « nouvelle » mais aussi un homme « nouveau » « conscient d’ouvrir des voies et de les frayer » écrit l’Historien G. DUBY

-Un « Homme nouveau » capable d’écrire tel DANTE la Divine Comédie, de dénoncer la politique royale, de fustiger la vie bourgeoise des nouveaux urbains enrichis au point de dominer l’ancienne féodalité, de séparer Art et Théologie, de multiplier les innovations techniques incompatibles avec les usages séculaires des musiciens d’église, ce qui provoqua l’ire du Pape Jean 22 publiant une Décrétale sonnant comme un rappel à rentrer dans l’ordre des « Anciens »

« Certains disciples de la nouvelle école tandis qu’ils mettent toute leur attention à mesurer les temps, s’appliquent à faire les notes de façon nouvelle, préfèrent composer leurs propres chants plutôt que chanter les anciens, divisent les pièces ecclésiastiques en semi brèves et minimes, ils hachent le chant avec les notes de courte durée, tronçonnent les mélodies par des hoquets, polluent les mélodies avec des déchants et vont jusqu’à les bourrer de voix supérieures en langue vulgaire. Ils méconnaissent ainsi les principes de l’antiphonaire et du graduel, ignorent les tons, qu’ils ne distinguent plus, les confondent même, sous cette avalanche de notes, les pudiques ascensions et les discrètes retombées du plain chant, par lesquelles se distinguent les tons eux même deviennent méconnaissables. Ils courent sans se reposer, enivrent les oreilles au lieu de les apaiser, miment par des gestes ce qu’ils font entendre. Ainsi la dévotion qu’il aurait fallu rechercher est ridiculisée et la lascivité qu’on aurait dû fuir est étalée au grand jour », note le Pape JEAN XXII dans sa Décrétale Docta sanctorum patrum qui nous donne des biens précieux détails sur cette musique « moderne » et révolutionnaire qu’est l’Ars Nova

-« Modernité » que l’on entend dans l’œuvre de Guillaume de MACHAUT, clerc lettré, Maitre des Arts et Chanoine de Reims qui signe une Messe Nostre Dame entre 1360 et 1365, considérée comme la première pièce polyphonique complète écrite par un seul auteur, « une œuvre aux sonorités inouïes en ce jour, un souffle, une interprétation amples, liées à l’utilisation de la valeur longue et de sa division ternaire » qui fait aussi entendre une écriture polyphonique complexe, des mélodies qui s’éloignent du chant grégorien, des hoquets et une polyrythmie avant-gardiste

AUDITION 2 : G. de Machaut, Messe Notre Dame, Agnus Dei

-La révolution de « L’ARS NOVA » est aussi celle d’une écriture contrapuntique d’une grande complexité qui fait entendre une musique dense ou chaque ligne musicale est autonome tout en prenant vie par la superposition des consonances, unisson, octave, quinte et quarte, la tierce n’apparaissant que sur les temps faibles

-l’une des voix placée sous la teneur appelée la « Contre-teneur » se sépare désormais de la masse chorale,

-A cette complexité mélodique s’ajoute une grande complexité rythmique, qui oblige les compositeurs à séparer les rythmes binaires notés à l’encre noire, des rythmes ternaire notés à l’encre rouge, deux divisions rythmiques qui se superposent et donnent l’impression que la musique de l’Ars Nova est d’une grande complexité

-Dans les manuscrits de l’Ars Nova où l’écriture se modernise, on voit également apparaître les signes de mesures et les points

-Les rythmes sont si divisés et leurs superpositions si complexes qu’on entend dans les musiques de l’Ars Nova de nombreux hoquets et des syncopes, un raffinement exagéré de la notation, des rythmes toujours plus complexes qui font de l’Ars Nova un « Ars Subtilior » où l’on recherche aussi le plaisir d’écouter de la musique

-Le Motet isorythmique, pièce libres poly-vocale mettant en musique des textes français ou latins, profanes ou religieux, isorythmique c’est-à-dire construit sur le retour d’une même période rythmique coupant le matériau mélodique ancien, de Guillaume de MACHAUT « Ad te suspiramus gemetes et flentes » est bien représentatif de cette nouvelle manière d’écrire la musique.



AUDITION 3 : G. de Machaut, Motet isorythmique « Ad te suspiramus gemetes et flentes »

-L’Ars Nova est contemporain du déclin de la féodalité, de l’arrestation des Templiers, du Grand Schisme d’Occident provoqué par la querelle entre le PAPE BONIFACE VIII et le Roi de France PHILIPPE IV LE BEL (1285-1314) qui fait emprisonner le souverain pontife et élire un Pontife CLEMENT V, soumis au Roi des français et régnant depuis Avignon

-C’est dans ce contexte de grande instabilité politique, que PHILIPPE V prend le pouvoir en novembre 1316 alors que le sentiment mystique et la piété profonde qui avait animé le siècle précédent qui vit la construction des grandes cathédrales, s’estompent

-parce que la nouvelle élite bourgeoise se fait plus critique et moderne et discute les prérogatives des hautes classes de la société dans le Roman de Fauvel probablement signé dans les années 1314 par Gervais Du BUS, chapelain d’Enguerrand de MARIGNY

-Œuvre révolutionnaire, Le Roman de Fauvel dont le deuxième livre conte les aventures de FAUVEL, un âne devenu « le plus puissant seigneur du monde » et ses épousailles avec « Dame de Vaine Gloire »

-FAUVEL dont le nom nait de la réunion des premières lettres de tous les vices les plus répandus dans la société de l’Ars Nova F pour la Flatterie, A pour l’Avarice, U ou V pour la Vilénie, E pour l’Envie et L pour la Lâcheté) porte un texte révolutionnaire auquel est joint plus de 132 pièces musicales, intercalées dans le texte de divers auteurs, la plupart restant anonymes

-On y retrouve toutes les formes musicales usitées par les compositeurs de l’Ars Nova, Conductus, Séquence, Prose, Rondeau, Lai, Virelai, Séquences, Répons, Motet,

-Et des voix supérieures ont une mobilité rythmique inconnue jusqu’alors, quelques mélodies arrangent de manière savante des timbres empruntés au répertoire populaire, d’autres varient le plain-chant grégorien

AUDITION 4 : Le Roman de Fauvel, « Seigneurs et Dames »

-L’Ars Nova montre aussi un gout prononcé pour une expérimentation excessive, la volonté de composer hors des règles imposées depuis des siècles et une attention nouvelle à la vue d’ensemble de l’œuvre,

-Pour mettre en valeur du texte, on anime la ligne musicale par des artifices comme ces petites valeurs appelées minimes qui subdivisent les temps à l’infini

-On entend aussi de nombreux hoquets ou « Truncatio » qui tronçonnement en 2 voix différentes la mélodie, isorythmie qui affecte la suprématie de la voix de TENEUR et permet la répétition d’une série de durées ou Talea répétées sans référence à la mélodie, tout en cherchant la pure jouissance

-Tout cela s’entend Les motets de « L’Ars Nova » composés sur une TENEUR vocale ou instrumentale, base de chant donné mélodique au-dessous de laquelle on place une partie libre appelée « CONTRE-TENEUR »

-Parfois quand le Motet est écrit à 4 voix et plus, la TENEUR est placée librement, ou se dissout parfois dans les lignes rythmiques si complexes qu’il a fallu inventer une nouvelle manière de noter la musique

-Le développement du Motet profane, comme celui de Philippe DE VITRY « In Arboris » que nous allons entendre à présent correspond bien au triomphe économique, sociale et politique d’une société bourgeoise qui entretient maintenant un vaste mécénat artistique, au lieu et place des institutions religieuses, groupes civils ou familiaux issus des classes prospères des villes industrieuses qui apprécient d’autant plus la musique qu’elle devient un signe de réussite sociale et un plaisir que l’on goute après une journée industrieuse

-G. de Machaut le note dans le Prologue de l’un de ses motets « Et Musique est une science/Qui veut qu’on rit et chante et danse/Partout, où elle est, joie y porte/Les déconfortés réconforte/Et nés seulement de l’ouïe/Fait elle les gens réjouir »



AUDITION 5 : Ph. de Vitry, In Arboris

-Le style polyphonique de l’Ars Nova s’introduit dans le Nord de l’Italie dans les milieux aristocratiques des cours de Padoue, Mantoue, Bologne, Vérone et Milan, mais aussi dans les milieux bourgeois urbains qui se sont considérablement enrichis et aiment pratiquer la musique

-De nouvelles formes musicales font ainsi leur apparition, comme le Madrigal, poème mis en musique composé de deux ou trois strophes accompagnées d’une ritournelle, et agrémentée de longs mélismes à la fin de chaque vers

-L’Ars Nova voit aussi le développement de la Caccia (« La Chasse ») pièces picturales décrivant des scènes de chasse ou des batailles, en faisant entrer des lignes mélodiques qui semblent se poursuivre tandis que de très nombreux onomatopées donnent vie à ces musiques du pittoresque

-Francesco LANDINI né en 1335 et décédé en 1397 se passionnera pour la BALLATA, une strophe de 3 couplets suivie d’un refrain

-Virtuose de l’orgue, chanteur, poète, facteur d’instruments, proche de PÉTRARQUE, Francesco LANDINI est l’auteur de plus de 150 compositions si appréciées qu’il reçut la couronne de lauriers de la ville de Venise des mains de Pierre de LUSIGNAN,

-Mais c’est à Florence que LANDINI choisit de s’établir tenant les orgues de la basilique San Lorenzo et laissant plus d’un quart de la musique italienne de l’Ars Nova

-Passionné par la philosophie, LANDINI est le prototype de ce musicien moderne qui dialogue maintenant d’égal à égal avec les maîtres des autres disciplines, correspondant ainsi avec Guillaume d’OCKHAM, logicien et théologien anglais, éminent représentant de l’école scolastique nominaliste, préfigurateur de la science moderne qui développe une pensée moderne comme est moderne la musique de la Ballatta « Questa Fanciull’Amor » de F. LANDINI





AUDITION 6 : F. Landini, Questa Fanciull’Amor

-Pour les compositeurs de l’Ars Nova, être RÉVOLUTIONNAIRE c’est faire « du neuf » ET écrire de la musique « moderne »

-C’est être en RUPTURE avec ce qui précède,

-C’est rompre avec la tradition pour inventer un art inédit, des principes techniques et une langue neuve

-C’est être à l’AVANT-GARDE et rompre avec le Moyen-Âge pour entrer dans le monde des Modernes qui préfèrent la poésie courtoise et les plaisirs de la musique aux chants liturgiques des messes en plain-Chant Grégorien



-VOUS POUVEZ PODCASTER CETTE ÉMISSION et y retrouver son texte SUR LE SITE DE RCF NICE COTE D’AZUR

-BONNE SEMAINE SUR RCF ET A TRÈS BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES MUSICALES DANS « CONTREPOINT »

AUDITION 7 : G. Dufay, O Sancte Sebastiane, O Martyr Sebastiane, O Quam mira refulsit gratia”