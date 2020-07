L'Audiorium, cité de toutes les musiques

En plus de l'Orchestre national de Lyon, l'Auditorium ne cesse de s'ouvrir à tous les âges et toutes les musiques : jeunes solistes, grands noms de la musique contemporaine comme Damon Albarn, musiques du monde venues de l'Afrique ou ateliers pour les tout-petits de moins de 3 mois, la maison de l'Auditorium est une grande famille, qui vous accueille à manger le midi et vous emmènera en voyage et en musique avec Tintin le temps d'une journée de la BD. Découvrez la musique autrement !