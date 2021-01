L'auteur, compositeur et interprète Régis Flécheau

Né à Paris, Régis Flécheau est un compositeur français qui compte à son catalogue plus de 200 musiques protégées par la SACEM.

Son goût pour la littérature, l’écriture et la poésie le conduit tout naturellement à mettre en musique la plume des plus grands comme Paul Verlaine, Victor Hugo, Marceline Desbordes-Valmore et bien d’autres encore.