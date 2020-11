L'auteur-compositeur et interprète Sébastien Cartier

Au fil du temps les enregistrements et les projets amateurs se sont mués vers des projets plus sérieux, plus professionnels. Sébastien Cartier, auteur compositeur et interprète, ai eu l'occasion d'enregistrer et collaborer en Belgique, Suisse et au Québec (la chanson "Quand reviendras tu" a été enregistrée au Québec à l'automne dernier).