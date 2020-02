Son deuxième album, intitulé "Les Oubliés", sort le 29 mars 2019, est certifié disque d'or en dix semaines et disque de platine en décembre 2019, ce qui équivaut à plus de 100 000 ventes. Le 21 Février dernier, il était en concert à St Claude et sera le 12 Mars à Chenôve et le 20 au théâtre de Besançon.

